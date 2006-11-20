Моуринью просматривал Витцеля на матче сборной Бельгии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присутствовал на матче Лиги наций Бельгия – Исландия (2:0) 15 ноября.
По данным Het Laatste Nieuws, португалец практикует просмотр потенциальных новичков команды с трибуны, так как это позволяет ему лучше оценивать игрока, чем при просмотре матчей по ТВ.
Сообщается, что 55-летний специалист просматривал не только защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, которым «МЮ» интересовался летом, но и хавбека «Боруссии» Акселя Витцеля.
29-летний Витцель вернулся в Европу в прошедшее межсезонье, отыграв два года в чемпионате Китая.
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