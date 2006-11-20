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    Моуринью просматривал Витцеля на матче сборной Бельгии

    Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Аксель Витцель Тоби Алдервейрелд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присутствовал на матче Лиги наций Бельгия – Исландия (2:0) 15 ноября.

    По данным Het Laatste Nieuws, португалец практикует просмотр потенциальных новичков команды с трибуны, так как это позволяет ему лучше оценивать игрока, чем при просмотре матчей по ТВ.

    Сообщается, что 55-летний специалист просматривал не только защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, которым «МЮ» интересовался летом, но и хавбека «Боруссии» Акселя Витцеля.

    29-летний Витцель вернулся в Европу в прошедшее межсезонье, отыграв два года в чемпионате Китая.

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