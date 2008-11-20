Ибрагимович согласен на 2 млн евро за полгода в «Милане» с возможностью продления контракта

«Милан» продолжает работу по трансферу нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
37-летний форвард имеет множество предложений, но готов вернуться в Европу только ради «Милана».
После встречи агента Ибрагимовича Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо стали известны условия возможной сделки.
Швед согласен подписать с «россонери» контракт на полгода с окладом в два миллиона евро и возможностью продления еще на сезон.
Решение остается за «Миланом», который сперва должен разобраться с возможными санкциями со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.