Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ибрагимович согласен на 2 млн евро за полгода в «Милане» с возможностью продления контракта

    Теги Милан Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси серия А Италия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Футбол

    «Милан» продолжает работу по трансферу нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    37-летний форвард имеет множество предложений, но готов вернуться в Европу только ради «Милана».

    После встречи агента Ибрагимовича Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо стали известны условия возможной сделки.

    Швед согласен подписать с «россонери» контракт на полгода с окладом в два миллиона евро и возможностью продления еще на сезон.

    Решение остается за «Миланом», который сперва должен разобраться с возможными санкциями со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    Скидка 500 рублей на первую покупку в New Balance

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться