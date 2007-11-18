Маурицио Сарри: «Вершина моей игровой карьеры – матч со сборной СССР. Играть против Блохина было кошмаром»

Главный тренер Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о своей игровой карьере.

59-летний итальянец выступал на любительском уровне на позиции центрального защитника за клуб «Фильине».

«Я играл до 33 лет. Вершина моей игровой карьеры? Мне нравились недели, я был вместе с партнерами и работал на тренировках.

Помню, в 1976 или 1977 году мы провели товарищеский матч со сборной СССР. Они играли во Флоренции, потому что проводили там сбор.

Помню, на футболках игроков советской сборной были буквы CCCP, а моим соперником был Олег Блохин, который в 1975 году получил «Золотой мяч». Это был кошмар! Он был очень быстрый», – рассказал Сарри.