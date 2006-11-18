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    Бонуччи о критике из-за перехода из «Милана» в «Юве»: «Всегда есть идиоты»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги матча Лиги наций с Португалией (0:0).

    О матче

    «Мы старались изо всех сил, первая половина прошла отлично – у нас было два или три шанса.

    После перерыва португальцы несколько изменили тактику и сумели заблокировать наш креативный центр. Тем не менее у нас все равно получилось создавать, просто стоило более решительно действовать в атаке».

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    «Всегда есть идиоты. У меня есть доверие товарищей по команде и тренера. Так что это единственное, что имеет значение», – подытожил Бонуччи в интервью Rai Sport.

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