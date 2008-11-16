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    Манчини хочет пригласить Дриусси в сборную Италии

    Теги Зенит Роберто Манчини Мауро Каморанези премьер-лига Россия сборная Италии по футболу Себастьян Дриусси Футбол

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини изучает возможность приглашения в команду нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

    53-летний специалист хорошо знаком с форвардом по совместной работе в петербургском клубе в прошлом сезоне.

    22-летний Дриусси выступал за юношеские и молодежные сборные Аргентины, но во взрослую команду пока не привлекался. По данным SportMediaset, у него есть итальянский паспорт.

    В сферу интересов Манчини также входят еще один аргентинец Игнасио Пуссетто («Удинезе») и бразилец Луис Фелипе Рамос («Лацио»).

    За сборную Италии в свое время выступал аргентинский хавбек Мауро Каморанези, а также бразильцы Эдер и Тиаго Мотта.

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