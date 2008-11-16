Манчини хочет пригласить Дриусси в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини изучает возможность приглашения в команду нападающего Себастьяна Дриусси.

53-летний специалист хорошо знаком с форвардом по совместной работе в петербургском клубе в прошлом сезоне.

22-летний Дриусси выступал за юношеские и молодежные сборные Аргентины, но во взрослую команду пока не привлекался. По данным SportMediaset, у него есть итальянский паспорт.

В сферу интересов Манчини также входят еще один аргентинец Игнасио Пуссетто («Удинезе») и бразилец Луис Фелипе Рамос («Лацио»).

За сборную Италии в свое время выступал аргентинский хавбек Мауро Каморанези, а также бразильцы Эдер и Тиаго Мотта.