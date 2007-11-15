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    Новый подкаст «Извините, пирожки». За кого болеть: как глобализация поменяла отношение к футбольной истории

    Теги Спартак Зенит ПСЖ Неймар Футбол

    Иван Калашников и Митя Кожурин обсуждают, как люди выбирают себе любимую команду и пытаются утопить «ПСЖ». Испанский журналист Тони Падилья сравнивает Фигу с Неймаром и рассказывает, как предпочел клуб третьей лиги «Барселоне».

    Темы третьего выпуска:

    1:52 — Что случилось с принципом support your local team

    4:53 — Как правильно выбрать вторую любимую команду. И третью

    10:28 —  Ваня пытался болеть за «Болтон», но ему запретили

    14:12 — Митя из Москвы, но болел за «Зенит»

    18:32 — Испанский журналист Тони Падилья – о том, как «Челси» и «Вильярреал» поменяли свою историю

    24:22 — Как выбирают команду в Каталонии в 2018-м

    29:00 — Чем уход Фигу отличается от ухода Неймара

    34:15 — Как полюбить сборную СССР и «Спартак» из-за границы

    38:09 — Быть глорихантером – не стыдно. Или все-таки стыдно?

    49:11 — Пытаемся утопить «ПСЖ», но он всплывает

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