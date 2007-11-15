Новый подкаст «Извините, пирожки». За кого болеть: как глобализация поменяла отношение к футбольной истории

Иван Калашников и Митя Кожурин обсуждают, как люди выбирают себе любимую команду и пытаются утопить «ПСЖ». Испанский журналист Тони Падилья сравнивает Фигу с Неймаром и рассказывает, как предпочел клуб третьей лиги «Барселоне».

Темы третьего выпуска:

1:52 — Что случилось с принципом support your local team



4:53 — Как правильно выбрать вторую любимую команду. И третью



10:28 — Ваня пытался болеть за «Болтон», но ему запретили



14:12 — Митя из Москвы, но болел за «Зенит»



18:32 — Испанский журналист Тони Падилья – о том, как «Челси» и «Вильярреал» поменяли свою историю



24:22 — Как выбирают команду в Каталонии в 2018-м



29:00 — Чем уход Фигу отличается от ухода Неймара



34:15 — Как полюбить сборную СССР и «Спартак» из-за границы



38:09 — Быть глорихантером – не стыдно. Или все-таки стыдно?



49:11 — Пытаемся утопить «ПСЖ», но он всплывает

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