Лунев выйдет в основе сборной России в матче с Германией

Вратарь сборной России Андрей Лунев начнет с первых минут товарищеский матч против Германии.
«Лунев будет основным вратарем в матче против команды Германии.
Что касается состава, понятно, что мы планировали другое, но ситуация такая, какая она есть. Мы не жалуемся ни на что, у всех бывают травмы, когда их много, это не может радовать.
При этом футболисты, которые мало играют, получат шанс», – рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Матч Германия – Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.