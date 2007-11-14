Лунев выйдет в основе сборной России в матче с Германией

Вратарь сборной России Андрей Лунев начнет с первых минут товарищеский матч против Германии.

«Лунев будет основным вратарем в матче против команды Германии.

Что касается состава, понятно, что мы планировали другое, но ситуация такая, какая она есть. Мы не жалуемся ни на что, у всех бывают травмы, когда их много, это не может радовать.

При этом футболисты, которые мало играют, получат шанс», – рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч Германия – Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.