Александр Сонг: «В Казани я проводил все время в своей комнате на базе. Даже не включал свет»

Полузащитник «Сьона» Александр Сонг вспомнил этап своей карьеры, когда он выступал за .

«Когда я подписал контракт с «Рубином», мне обещали выделить дом. Прошел месяц, два, полгода, а дома все не было. Затем меня выселили из отеля, я был вынужден жить на базе. Мне говорили, что нужно подождать, пока дом доделают, но я общался с дизайнером, она сказала, что ей не отвечали из клуба.

База была в порядке, но это не то же самое, что жить дома. Это даже хуже отеля, не получается переключиться. У меня была хорошая комната, все удобства, но этого недостаточно. Невозможно расслабиться. У всех ребят либо был дом, либо они покидали клуб.

Я проводил время в своей комнате, даже не включал свет. Просто сидел за компьютером. телевизор был всегда выключен, потому что я ни слова не понимал по-русски. Вся моя жизнь была в компьютере и телефоне, это ненормально. Даже не знаю, почему я не включал свет. Мне было грустно и одиноко.

Казань – хорошее место. Там есть хорошие рестораны, люди доброжелательны. Но, если честно, я почти не выбирался из дома. У меня не было друзей. Я просто сидел в комнате. В ресторане был два или три раза за все время. Я питался на базе, было вкусно, но одиноко. Я был зол, не плакал, но испытывал стресс.

Потом новый тренер перестал выпускать меня на поле, хоть я и хорошо играл. Думаю, это было связано с тем, что от меня хотели избавиться, потому что у меня была большая зарплата. Нам просто перестали платить.

Руководство обещало, что деньги придут на банковский счет, но этого так и не произошло. У меня не было много денег, нужно было платить ипотеку за жилье в Лондоне и по другим счетам, к тому же, у меня был строительный проект в Камеруне.

В Казани я потерял год карьеры, теперь же счастлив, снова живу с семьей и постоянно играю», – сказал Сонг.