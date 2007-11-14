Олимп-ФНЛ. «Балтика» – «Луч», «Зенит-2» проиграл «Томи», «Спартак-2» разгромил «Сибирь»

Олимп-ФНЛ
22-й тур
- Дата проведения
- 14 ноября, 14.00, «Akademiya Spartak»
- Голы:
- 1:0 – 13 Бакаев, 2:0 – 43 Мелкадзе, 3:0 – 65 Рудковский.
- Дата проведения
- 14 ноября, 14.30, «Stadion STC Tambov»
- Гол:
- 0:1 – 45 Поляков.
- Дата проведения
- 14 ноября, 15.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 14 ноября, 15.00, «Stadion Avangard»
- Голы:
- 1:0 – 46 Зиньковский, 2:0 – 54 Глушенков, 2:1 – 62 Абрамов, 3:1 – 81 Зиньковский.
- Дата проведения
- 14 ноября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
- Гол:
- 0:1 – 54 Кузьмичев.
- Дата проведения
- 14 ноября, 18.00, «Мордовия Арена»
- Гол:
- 0:1 – 38 Приндета.
- Дата проведения
- 14 ноября, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 14 ноября, 18.30, «Шинник»
- Гол:
- 1:0 – 55, пенальти Самойлов.
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Трудовые резервы»
- Гол:
- 1:0 – 29 Трошечкин.
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.