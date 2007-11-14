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    Олимп-ФНЛ. «Балтика» – «Луч», «Зенит-2» проиграл «Томи», «Спартак-2» разгромил «Сибирь»

    Теги Химки результаты Олимп-ФНЛ Шинник Балтика Мордовия Сибирь СКА Хабаровск Авангард Курск Томь Луч Владивосток Ротор Факел Зенит-2 Тюмень Чертаново ФК Армавир Спартак-2 Краснодар-2 ФК Тамбов Нижний Новгород Сочи Футбол

    Олимп-ФНЛ

    22-й тур

    Спартак-2 – Сибирь 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    14 ноября, 14.00, «Akademiya Spartak»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 13 Бакаев, 2:0 – 43 Мелкадзе, 3:0 – 65 Рудковский.

     

    ФК Тамбов – ФК Армавир 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    14 ноября, 14.30, «Stadion STC Tambov»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 45 Поляков.

     

    Краснодар-2 – Тюмень 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 ноября, 15.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
    Онлайн матча

     

    Чертаново – Нижний Новгород 3:1 (0:0, 3:1)
    Дата проведения
    14 ноября, 15.00, «Stadion Avangard»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 46 Зиньковский, 2:0 – 54 Глушенков, 2:1 – 62 Абрамов, 3:1 – 81 Зиньковский.

     

    Зенит-2 – Томь 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    14 ноября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 54 Кузьмичев.

     

    Мордовия – СКА Хабаровск 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    14 ноября, 18.00, «Мордовия Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 38 Приндета.

     

    Сочи – Ротор 4:2 (3:0, 1:2)
    Дата проведения
    14 ноября, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 2 Горбунов, 2:0 – 16, пенальти Барсов, 3:0 – 30 Песегов, 4:0 – 62 Померко, 4:1 – 88 Мязин, 4:2 – 90 Мязин.

     

    Шинник – Факел 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    14 ноября, 18.30, «Шинник»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 55, пенальти Самойлов.

     

    Авангард Курск – Химки 1:0 (перерыв)
    Дата проведения
    14 ноября, 19.00, «Трудовые резервы»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 29 Трошечкин.

     

    Балтика – Луч 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    14 ноября, 20.00, «Стадион Калининград»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица Олимп-ФНЛ

    Статистика Олимп-ФНЛ

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