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    Ольга Голодец: «Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза»

    Теги премьер-лига Россия ЧМ-2018 политика Ольга Голодец Футбол

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта, культуры и туризма Ольга Голодец заявила, что чемпионат России превосходит ожидания.

    «Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза. Вы сами видите сколько людей приходят на стадионы на матчи РПЛ и игры наших команд на европейской арене.

    Буквально через несколько недель мы будем подводить первые итоги нашей программы по наследию чемпионата мира, но уже сейчас видны цифры, которые радуют абсолютно всех», – сказала Голодец.

    Средняя посещаемость за первые 14 туров нынешнего сезона в сравнении с прошлым выросла более чем на 4 тысячи и составляет сейчас 17,6 тысяч человек.

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