Ольга Голодец: «Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, культуры и туризма Ольга Голодец заявила, что чемпионат России превосходит ожидания.

«Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза. Вы сами видите сколько людей приходят на стадионы на матчи РПЛ и игры наших команд на европейской арене.

Буквально через несколько недель мы будем подводить первые итоги нашей программы по наследию чемпионата мира, но уже сейчас видны цифры, которые радуют абсолютно всех», – сказала Голодец.

Средняя посещаемость за первые 14 туров нынешнего сезона в сравнении с прошлым выросла более чем на 4 тысячи и составляет сейчас 17,6 тысяч человек.