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    Жозе Моуринью: «Одно дело играть с «Ювентусом», другое – победить «Шахтер». Мы были в разных условиях»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче чемпионата Англии.

    «Я думаю, что плохой игрой это не назвать. Мы совершили ошибки и заплатили за них.

    Все три гола – наши ошибки. Против таких команд, как «Ман Сити», это недопустимо.

    Мы сыграли два матча против «Ювентуса» и «Ман Сити». Дело не в физическом состоянии, а в психологическом. Считаю, что на некоторых ребятах это сказалось.

    Одно дело – поехать в Турин и играть 90 минут против одной из лучших команд мира.

    Другое дело – победить дома «Шахтер» со счетом 6:0 и быть расслабленными. Мы были в разных условиях», – считает Моуринью.

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