Жозе Моуринью: «Одно дело играть с «Ювентусом», другое – победить «Шахтер». Мы были в разных условиях»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче чемпионата Англии.

«Я думаю, что плохой игрой это не назвать. Мы совершили ошибки и заплатили за них.

Все три гола – наши ошибки. Против таких команд, как , это недопустимо.

Мы сыграли два матча против «Ювентуса» и . Дело не в физическом состоянии, а в психологическом. Считаю, что на некоторых ребятах это сказалось.

Одно дело – поехать в Турин и играть 90 минут против одной из лучших команд мира.

Другое дело – победить дома «Шахтер» со счетом 6:0 и быть расслабленными. Мы были в разных условиях», – считает Моуринью.