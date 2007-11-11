Фанаты «Боки», чтобы соблюсти шаббат, поехали в Барселону смотреть игру с «Ривером». Матч перенесли на воскресенье

Около 35 фанатов отправились смотреть матч финала Кубка Либертадорес против в Барселону.

Эти люди являются правоверными иудеями. Они хотели соблюсти шаббат и увидеть игру.

Дело в том, что ортодоксальным иудеям в субботу запрещается смотреть телевизор.

Разница во времени между Буэнос-Айресом и Барселоной составляет четыре часа. Когда в Аргентине вечер, в Барселоне уже поздняя ночь, а шаббат заканчивается при появлении в небе трех звезд.

Но, как оказалось, из-за плохих погодных условий матч был перенесен с субботы на воскресенье.

Вы просили написать о жестоком дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Мы сделали