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    Фанаты «Боки», чтобы соблюсти шаббат, поехали в Барселону смотреть игру с «Ривером». Матч перенесли на воскресенье

    Теги Бока Хуниорс Ривер Плейт болельщики Кубок Либертадорес Футбол

    Около 35 фанатов «Боки Хуниорс» отправились смотреть матч финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» в Барселону.

    Эти люди являются правоверными иудеями. Они хотели соблюсти шаббат и увидеть игру.

    Дело в том, что ортодоксальным иудеям в субботу запрещается смотреть телевизор.

    Разница во времени между Буэнос-Айресом и Барселоной составляет четыре часа. Когда в Аргентине вечер, в Барселоне уже поздняя ночь, а шаббат заканчивается при появлении в небе трех звезд.

    Но, как оказалось, из-за плохих погодных условий матч был перенесен с субботы на воскресенье.

    Вы просили написать о жестоком дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Мы сделали

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