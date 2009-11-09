Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о игре команды в матче 4-го тура группового этапа с «Рейнджерс» (4:3).

«Попов сегодня проделал блистательную работу – как в тактическом, так и физическом плане. Он выполнил все установки полностью. Мы хорошо сегодня разбирались «2 в 1» в атаке. Также Попов правильно заужал, что тоже входило в наши планы. Ни к нему, ни к другим ребятам вопросов у меня нет.

На данный момент у нас в команде три центральных защитника. За время, которое я работаю, Джикия у меня сыграл все матчи. Сегодня очень важно было начинать атаки именно от защитной линии, поэтому нам нужен был правоногий центральный защитник. Мы решали, кого из левоногих нужно оставить на замене.

Более того, в первом матче в Шотландии играли с двумя левоногими центральными, соперник нас изучил, и человеку, который начинал атаки, блокировали ногу, не давая выполнить передачу. Поэтому мы и выбрали двух футболистов с разными сильными ногами. Считаю, это сработало.

Что касается обороны в целом, безусловно, возникали трудности, над которыми нужно работать. Случается такое, что голова забита, а ноги бегут. Мы совершили сегодня немало ошибок, особенно это касалось смещений центральных защитников для перехватов мячей в центре. Но у нас есть время, чтобы это улучшить. По крайней мере, два дня», – сказал Рианчо.