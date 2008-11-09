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    Сальваторе Боккетти: «Каррера оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже»

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы Массимо Каррера Футбол

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями после победы над «Рейнджерс» в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы (4:3). 

    «Рады победить после стольких поражений. Это подарок для болельщиков. Сегодня была хорошая игра, создали много моментов. Это один из самых красивых матчей в моей карьере. Жаль, что я попал в перекладину во втором тайме, но забили другие.

    Автоголы — неудачные моменты. Но это бывает. Хорошо, что не оба в наши ворота. Мне не очень нравится счет 4:3. Лучше выигрывать 1:0.

    Желаю Каррере удачи и успехов в будущем. Он оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже. Без проблем поехал бы проводить, если бы смог. 100 процентов, сегодня Массимо желал нам успеха», – сказал Боккетти.

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