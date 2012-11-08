Стерлинг о пенальти: «Я не почувствовал контакт. Приношу извинения судье и «Шахтеру»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после матча с «Шахтером» (6:0) в Лиге чемпионов извинился за падение в штрафной соперника.
На 24-й минуте встречи Стерлинг споткнулся о газон, потерял равновесие и упал. Главный арбитр матча Виктор Кашшаи поставил пенальти в ворота украинского клуба, который реализовал Габриэл Жезус.
«Я бежал с мячом и не знаю, что случилось дальше. Я не почувствовал контакт.
Приношу извинения судье и «Шахтеру», — сказал Стерлинг в эфире BT Sport.
А теперь внимание. За это падение Стерлинга назначили пенальти. У нас все. pic.twitter.com/CfdpTYyR7Z— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2018