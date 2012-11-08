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    Стерлинг о пенальти: «Я не почувствовал контакт. Приношу извинения судье и «Шахтеру»

    Теги Шахтер Манчестер Сити Лига чемпионов судьи видео Виктор Кашшаи Рахим Стерлинг Футбол

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после матча с «Шахтером» (6:0) в Лиге чемпионов извинился за падение в штрафной соперника.

    На 24-й минуте встречи Стерлинг споткнулся о газон, потерял равновесие и упал. Главный арбитр матча Виктор Кашшаи поставил пенальти в ворота украинского клуба, который реализовал Габриэл Жезус.

    «Я бежал с мячом и не знаю, что случилось дальше. Я не почувствовал контакт.

    Приношу извинения судье и «Шахтеру», — сказал Стерлинг в эфире BT Sport.

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