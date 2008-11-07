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    Гончаренко о травме Фернандеса: «Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, у него перелом скулы»

    Теги ЦСКА Рома Лига чемпионов травмы Виктор Гончаренко Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника Марио Фернандеса, полученную в матче с «Ромой» (1:2).

    На 9-й минуте 28-летний футболист в единоборстве с Александаром Коларовым получил удар коленом по затылку.

    Фернандес не смог продолжить матч и покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Георгий Щенников.

    «Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, у него перелом скулы.

    Но это мы узнаем уже, наверное, сегодня ночью. Точный диагноз не могу сказать», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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