Гончаренко о травме Фернандеса: «Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, у него перелом скулы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника , полученную в матче с «Ромой» (1:2).

На 9-й минуте 28-летний футболист в единоборстве с Александаром Коларовым получил удар коленом по затылку.

Фернандес не смог продолжить матч и покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Георгий Щенников.

«Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, у него перелом скулы.

Но это мы узнаем уже, наверное, сегодня ночью. Точный диагноз не могу сказать», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».