Павел Колобков: «Продажа пива никак не влияет на поведение болельщиков»

Министр спорта РФ Павел Колобков положительно высказался о перспективах возобновления продажи пива на стадионах в России.

«Я думаю, что вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт.

Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно», – сказал Колобков.