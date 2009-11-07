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    Павел Колобков: «Продажа пива никак не влияет на поведение болельщиков»

    Теги премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018 Павел Колобков Министерство спорта России стадионы ТАСС Футбол

    Министр спорта РФ Павел Колобков положительно высказался о перспективах возобновления продажи пива на стадионах в России.

    «Я думаю, что вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт.

    Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно», – сказал Колобков.

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