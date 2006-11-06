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    «Интер» – «Барселона», «Наполи» – «ПСЖ» и другие матчи вторника в приложении «Лига чемпионов» для Android и iPhone

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    Сегодня проходит первый день четвертого тура ЛЧ: «Интер» против «Барселоны», «Наполи» – «ПСЖ» и «Атлетико» – «Боруссия».

    Установите приложение Лиги чемпионов на Android и iPhone/iPad и получите расписание, текстовые трансляции, статистику, составы, видео и многое другое об ЛЧ.

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    – Все свежие новости о всех 32 клубах Лиги чемпионов из более чем 700 источников.
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