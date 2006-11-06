«Интер» – «Барселона», «Наполи» – «ПСЖ» и другие матчи вторника в приложении «Лига чемпионов» для Android и iPhone

Сегодня проходит первый день четвертого тура ЛЧ: «Интер» против «Барселоны», «Наполи» – «ПСЖ» и «Атлетико» – «Боруссия».



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