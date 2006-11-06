Итоги выходных: что общего у Роналдиньо и Панова, новая трибуна на стадионе «Реала», чего лишили Роналду, – в подкасте «Что я пропустил?»

Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.

Темы второго выпуска:

00:48 – Рианчо сошел с ума?



02:32 – Что надо сделать, чтобы Федор ушел из подкаста? (пособие Леонида Слуцкого)



03:38 – Кто пишет тексты Златану?



05:53 – Роналдиньо теперь банкрот. Почему так?



07:00 – Чем Роналдиньо похож на Панова?



07:23 – Что нельзя делать с Неймаром?



07:57 – На «Сантьяго Бернабеу» теперь показывают футбол в туалете



09:11 – Кто теперь бьет штрафные в «Юве» вместо Роналду?



09:52 – Самая грустная часть подкаста (она про Головина и «Монако»)



10:43 – Кто стоит за Football Leaks, которые разоблачают всех вокруг



13:28 – Карен Хачанов: почему мы должны гордиться им?



15:19 – Новая рубрика «Сделать предложение»

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