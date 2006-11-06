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    Итоги выходных: что общего у Роналдиньо и Панова, новая трибуна на стадионе «Реала», чего лишили Роналду, – в подкасте «Что я пропустил?»

    Теги Леонид Слуцкий Криштиану Роналду Роналдиньо Карен Хачанов Подкасты Футбол

    Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.

    Темы второго выпуска:

    00:48 – Рианчо сошел с ума?

    02:32 – Что надо сделать, чтобы Федор ушел из подкаста? (пособие Леонида Слуцкого)

    03:38 – Кто пишет тексты Златану?

    05:53 – Роналдиньо теперь банкрот. Почему так?

    07:00 – Чем Роналдиньо похож на Панова?

    07:23 – Что нельзя делать с Неймаром?

    07:57 – На «Сантьяго Бернабеу» теперь показывают футбол в туалете

    09:11 – Кто теперь бьет штрафные в «Юве» вместо Роналду?

    09:52 – Самая грустная часть подкаста (она про Головина и «Монако»)

    10:43 – Кто стоит за Football Leaks, которые разоблачают всех вокруг

    13:28 – Карен Хачанов: почему мы должны гордиться им?

    15:19 – Новая рубрика «Сделать предложение»

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