«Интер» заработает рекордные для итальянцев 5,8 млн евро на билетах на матч с «Барселоной»

Сегодня сыграет домашний матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Итальянский клуб реализовал 73,5 тысячи билетов на матч (вместимость «Сан-Сиро» – 80 тысяч зрителей, – прим. Sports.ru) и заработав 5,8 миллиона евро.

Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола.

Предыдущий рекорд был установлен «Ромой». Римляне продали билетов на 5,2 миллиона евро на полуфинальный матч против в прошлогодней Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд «Интера» – также 5,2 миллиона евро. Они были собраны в апреле 2018 года на матче с .