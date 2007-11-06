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    «Интер» заработает рекордные для итальянцев 5,8 млн евро на билетах на матч с «Барселоной»

    Теги Интер Рома Ювентус Барселона серия А Италия Лига чемпионов бизнес болельщики Сан-Сиро Футбол

    Сегодня «Интер» сыграет домашний матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

    Итальянский клуб реализовал 73,5 тысячи билетов на матч (вместимость «Сан-Сиро» – 80 тысяч зрителей, – прим. Sports.ru) и заработав 5,8 миллиона евро.

    Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола. 

    Предыдущий рекорд был установлен «Ромой». Римляне продали билетов на 5,2 миллиона евро на полуфинальный матч против «Ливерпуля» в прошлогодней Лиге чемпионов.

    Предыдущий рекорд «Интера» – также 5,2 миллиона евро. Они были собраны в апреле 2018 года на матче с «Ювентусом».

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