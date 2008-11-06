Конте требует у «Челси» 13 млн евро за расторжение контракта и до 10 млн – за ущерб репутации

Бывший главный тренер Антонио Конте продолжает судиться с лондонским клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, юристы итальянского специалиста намерены взыскать с клуба до 23 миллионов евро компенсации.

Из них 13 миллионов – за досрочное расторжение контракта, а еще 5-10 млн – за нанесение ущерба репутации Конте.

, в свою очередь, обвиняет Конте в нарушении контрактных обязательств. Клуб заявляет, что специалист регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также парковался в неположенном месте на клубной базе.