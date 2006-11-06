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    Суд признал «Амкар» банкротом. Долги по зарплатам погасят за счет продажи имущества клуба

    Теги Амкар премьер-лига Россия Геннадий Шилов Сергей Мальцев кризис Р-Спорт Звезда Пермь Футбол

    Арбитражный суд Пермского края признал «Амкар» банкротом.

    «Суд принял решение признать общественную организацию «ФК «Амкар» несостоятельным банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев», – вынесла решение судья Светлана Коньшина.

    Согласно бухгалтерскому балансу, представленному в суде, общая сумма задолженности «Амкара» составляет 540 миллионов рублей, из которых около 107 миллионов – задолженность по зарплате перед игроками и работниками клуба.

    «Реализация имущества клуба позволит закрыть лишь долги по зарплате. По возможности хотелось бы закрыть долги перед остальными кредиторами (юридическими лицами и предпринимателями, бюджетом, по налогам и сборам), но будем исходить из того, что мы соберем от массы всех активов», – заявил генеральный директор «Амкара» по правовым вопросам Сергей Мальцев.

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