Kicker: Мюллер, Роббен, Хуммельс и Рибери выступают против Ковача и не воспринимают его всерьез

Лидеры «Баварии» недовольны работой под руководством главного тренера Нико Ковача.

Томас Мюллер, Матс Хуммельс, и Франк Рибери сформировали группу, выступающую против хорватского специалиста, сообщает Abendzeitung München со ссылкой на Kicker.

В связи с небольшим опытом работы 47-летнего специалиста ветераны мюнхенской команды не воспринимают его всерьез и считают его просто «хорошим приятелем», утверждает источник.

Ранее жена Томаса Мюллера раскритиковала Ковача за то, что 29-летний форвард в матче против (1:1) появился на замену только на 70-й минуте.

Позже она принесла извинения тренеру, а затем удалила из инстаграма все совместные фотографии с Томасом и отписалась от него.

«Бавария» запрещает критиковать себя в медиа: ссылается на конституцию и угрожает судом