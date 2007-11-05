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    Kicker: Мюллер, Роббен, Хуммельс и Рибери выступают против Ковача и не воспринимают его всерьез

    Теги Бавария Франк Рибери Арьен Роббен бундеслига Германия происшествия Нико Ковач Томас Мюллер Матс Хуммельс Футбол

    Лидеры «Баварии» недовольны работой под руководством главного тренера Нико Ковача.

    Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери сформировали группу, выступающую против хорватского специалиста, сообщает Abendzeitung München со ссылкой на Kicker.

    В связи с небольшим опытом работы 47-летнего специалиста ветераны мюнхенской команды не воспринимают его всерьез и считают его просто «хорошим приятелем», утверждает источник.

    Ранее жена Томаса Мюллера раскритиковала Ковача за то, что 29-летний форвард в матче против «Фрайбурга» (1:1) появился на замену только на 70-й минуте.

    Позже она принесла извинения тренеру, а затем удалила из инстаграма все совместные фотографии с Томасом и отписалась от него.

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