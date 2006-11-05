Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ван дер Варт завершил карьеру

    Теги Гамбург Рафаэл ван дер Варт высшая лига Голландия сборная Голландии по футболу Аякс премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Бетис Ла Лига высшая лига Дания Эсбьерг Мидтьюлланд Тоттенхэм Футбол

    Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт завершил игровую карьеру.

    35-летний хавбек последние два года выступал в Дании за «Мидтьюлланд» и «Эсбьерг», но решил повесить бутсы на гвоздь по ходу текущего сезона.

    По словам футболиста, решающим фактором стала недавняя травма, полученная им на тренировке.

    Ван дер Варт продолжит работать футбольным аналитиком на телевидении, а также планирует стать тренером.

    На клубном уровне Рафаэл ранее играл за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис».

    В составе голландской сборной он провел 109 матчей и забил 25 мячей, а в 2010 году стал серебряным призером чемпионата мира.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться