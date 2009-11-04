Валерий Карпин: «Пропустили после двух аутов. Не знаю, как это тренировать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против (2:2) в рамках 13-го тура РПЛ.

– Показалось, что получились два разных тайма в вашем исполнении. Нет такого ощущения?

– Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме, минут 15-20 было неплохо, делали то, о чем договаривались, пытались контролировать мяч, потом два раза его потеряли и чуть-чуть испугались. Потом мяч совсем не держался.

В перерыве в раздевалке поговорили: бояться нам нечего, давайте пытаться играть и выигрывать, а там уж как получится.

– Выход в старте Сигурдарсона и Шомуродова – нечастый ход. Чем он был обусловлен?

– Они с «Анжи» играли в связке. Плюс задействовали Кьяртанссона и с «Зенитом» в кубке. Сигурдарсон и Шомуродов сыграли достойно.

– Как оцените выход Зуева и Ионова на замену? Можете сказать, что они перевернули игру?

– Сказал бы, что перевернули, если бы мы выиграли, но они усилили игру. У Зуева и Ионова были возможности, но не доводили до логического завершения.

– Выездная ничья с «Краснодаром» для сейчас какой результат?

– Если учитывать, что мы проигрывали 1:2, наверное, удовлетворительный, но удовлетворения никакого нет после того, как пропустили после двух аутов.

После двух стандартов еще могут понять, но после двух аутов, особенно после первого... Нам точно такой же гол забили с . Об этом говорили. Не знаю, как это тренировать. Нельзя терять концентрацию.

– Вы после свистка разнимали игроков. Что там было?

– Эмоции. Не знаю, что там произошло. Уводил Гацкана от всех, карточки лишние нам не нужны. Нормальные эмоции после игры, – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».