Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Карпин: «Пропустили после двух аутов. Не знаю, как это тренировать»

    Теги Ростов Алексей Ионов Александр Гацкан премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Бьорн Сигурдарсон Александр Зуев Видар Кьяртанссон Эльдор Шомуродов Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Краснодара» (2:2) в рамках 13-го тура РПЛ.

    – Показалось, что получились два разных тайма в вашем исполнении. Нет такого ощущения?

    – Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме, минут 15-20 было неплохо, делали то, о чем договаривались, пытались контролировать мяч, потом два раза его потеряли и чуть-чуть испугались. Потом мяч совсем не держался.

    В перерыве в раздевалке поговорили: бояться нам нечего, давайте пытаться играть и выигрывать, а там уж как получится.

    – Выход в старте Сигурдарсона и Шомуродова – нечастый ход. Чем он был обусловлен?

    – Они с «Анжи» играли в связке. Плюс задействовали Кьяртанссона и Ионова с «Зенитом» в кубке. Сигурдарсон и Шомуродов сыграли достойно.

    – Как оцените выход Зуева и Ионова на замену? Можете сказать, что они перевернули игру?

    – Сказал бы, что перевернули, если бы мы выиграли, но они усилили игру. У Зуева и Ионова были возможности, но не доводили до логического завершения.

    – Выездная ничья с «Краснодаром» для «Ростова» сейчас какой результат?

    – Если учитывать, что мы проигрывали 1:2, наверное, удовлетворительный, но удовлетворения никакого нет после того, как пропустили после двух аутов.

    После двух стандартов еще могут понять, но после двух аутов, особенно после первого... Нам точно такой же гол забили с «Локомотивом». Об этом говорили. Не знаю, как это тренировать. Нельзя терять концентрацию.

    – Вы после свистка разнимали игроков. Что там было?

    – Эмоции. Не знаю, что там произошло. Уводил Гацкана от всех, карточки лишние нам не нужны. Нормальные эмоции после игры, – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться