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    Месси включен в состав «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»

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    «Барселона» опубликовала список игроков, которые могут принять участие в матче с «Интером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В состав вернулся форвард Лионель Месси, который пропустил последние четыре матча из-за перелома лучевой кости правой руки.

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Чуми Брандарис;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья Алькантара, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья;

    Нападающие: Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Мунир Эль-Хаддади.

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