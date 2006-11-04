Месси включен в состав «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»

«Барселона» опубликовала список игроков, которые могут принять участие в матче с «Интером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В состав вернулся форвард Лионель Месси, который пропустил последние четыре матча из-за перелома лучевой кости правой руки.
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Чуми Брандарис;
Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья Алькантара, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья;
Нападающие: Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Мунир Эль-Хаддади.