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    Александр Кокорин: «Увидимся во втором круге чемпионата»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин надеется, что сможет сыграть во втором туре чемпионата России.

    «Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента.

    Увидимся во втором круге чемпионата», - написал Кокорин в письме корреспонденту News.ru.

    Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря 2018 года в связи с обвинением в побоях и хулиганстве. Все трое находятся в СИЗО-2 «Бутырка». 

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