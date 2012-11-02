Александр Кокорин: «Увидимся во втором круге чемпионата»

Нападающий Александр Кокорин надеется, что сможет сыграть во втором туре чемпионата России.

«Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента.

Увидимся во втором круге чемпионата», - написал Кокорин в письме корреспонденту News.ru.

Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря 2018 года в связи с обвинением в побоях и хулиганстве. Все трое находятся в СИЗО-2 «Бутырка».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это