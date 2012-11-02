Александр Кокорин: «Увидимся во втором круге чемпионата»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин надеется, что сможет сыграть во втором туре чемпионата России.
«Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента.
Увидимся во втором круге чемпионата», - написал Кокорин в письме корреспонденту News.ru.
Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря 2018 года в связи с обвинением в побоях и хулиганстве. Все трое находятся в СИЗО-2 «Бутырка».
Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада
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