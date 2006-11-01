Сергей Семак: «У «Зенита» сложный график. Устали те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки»

Главный тренер Сергей Семак поделился мыслями после поражения от (1:3) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Настоящая кубковая игра с взаимными шансами на победу. Момент со вторым голом все предрешил.

В концовке нам не повезло. Третий мяч ничего не решал, мы уже отправили наших больших нападающих вперед.

– «Ростов» хорошо обороняется. Как вы планировали забивать с игры?

– Были хорошие моменты с игры. Создавали достаточно много. Забили с пенальти после неплохой комбинации.

Надо забивать те моменты, которые есть. Их много быть не может против команд, которые обороняются большими силами, очень плотно.

Это рабочие процессы, будем разбирать.

– В РПЛ не пропускали с розыгрышей штрафных, сегодня пропустили два. С чем это связано?

– Отчасти с изменениями. Не хватало сыгранности. Это о первом голе, во втором мы рисковали.

При первом неправильно сыграли из-за изменений в составе. Сами могли забить со стандартов, были моменты. Но забили они, поэтому мы проиграли.

– Не слишком поздно сделали замены?

– У нас очень сложный график.

У кого-то есть проблемы со здоровьем: у Паредеса повреждение.

У Дзюбы такой график, что ему сложно, поэтому выпустили его только в конце. Те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки, конечно, устали.

Из семи матчей в цикле пять играем на выезде через два дня на третий. Ротацию мы могли провести только сегодня, что мы и сделали, – сказал Семак.