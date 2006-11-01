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    Сергей Семак: «У «Зенита» сложный график. Устали те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки»

    Теги Зенит Ростов Артем Дзюба Сергей Семак Олимп Кубок России Леандро Паредес Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после поражения от «Ростова» (1:3) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Настоящая кубковая игра с взаимными шансами на победу. Момент со вторым голом все предрешил.

    В концовке нам не повезло. Третий мяч ничего не решал, мы уже отправили наших больших нападающих вперед.

    – «Ростов» хорошо обороняется. Как вы планировали забивать с игры?

    – Были хорошие моменты с игры. Создавали достаточно много. Забили с пенальти после неплохой комбинации.

    Надо забивать те моменты, которые есть. Их много быть не может против команд, которые обороняются большими силами, очень плотно.

    Это рабочие процессы, будем разбирать.

    – В РПЛ не пропускали с розыгрышей штрафных, сегодня пропустили два. С чем это связано?

    – Отчасти с изменениями. Не хватало сыгранности. Это о первом голе, во втором мы рисковали.

    При первом неправильно сыграли из-за изменений в составе. Сами могли забить со стандартов, были моменты. Но забили они, поэтому мы проиграли.

    – Не слишком поздно сделали замены?

    – У нас очень сложный график.

    У кого-то есть проблемы со здоровьем: у Паредеса повреждение.

    У Дзюбы такой график, что ему сложно, поэтому выпустили его только в конце. Те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки, конечно, устали.

    Из семи матчей в цикле пять играем на выезде через два дня на третий. Ротацию мы могли провести только сегодня, что мы и сделали, – сказал Семак.

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