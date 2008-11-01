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    «Боруссия» хочет подписать 18-летнего хавбека «Ман Сити» Фодена. Он может перейти за 175 тысяч фунтов

    Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Филип Фоден Футбол

    Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

    Немецкий клуб хочет подписать 18-летнего хавбека и лидирует в гонке за него среди других команд. «Боруссия» гарантирует Фодену игровую практику.

    Пока дормундцы не продвинулись в переговорах, поскольку игрок и его представители обсуждают новый контракт с «Ман Сити». Текущее соглашение рассчитано еще на 18 месяцев.

    Однако «Боруссия» очень заинтересована в трансфере 18-летнего англичанина. Если Фоден не продлит контракт с «Сити», он может уйти всего за 175 тысяч фунтов.

    Напомним, другой англичанин Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» перед началом сезона-2017/18. Сейчас у него 13 очков по системе «гол+пас» в 13 играх

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