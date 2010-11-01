Финал ЛЕ-2021 может пройти в Тбилиси, Суперкубка Европы – в Минске или Харькове

УЕФА опубликовал список претендентов на проведение финалов еврокубков в 2021 году.

На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.

На проведение финала Лиги Европы-2021 подали заявки Австрия (стадион Эрнста Хаппеля, Вена), Грузия (стадион Бориса Пайчадзе, Тбилиси) и Испания (стадион не указан, Севилья).

На финал Суперкубка Европы-2021 претендуют Беларусь (стадион «Динамо», Минск), Финляндия («Олимпийский», Хельсинки), Северная Ирландия («Виндзор Парк», Белфаст), Украина («Металлист», Харьков).

На проведения финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Чехия («Эден», Прага) и Швеция («Гамла Уллеви», Гетеборг).

Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков будет принято в мае-июня 2019 года.