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    Игорь Шалимов: «Глушакова убрали не по игровым причинам. Такого в топ-командах быть не должно»

    Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Игорь Шалимов Денис Глушаков Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением об отстранении хавбека «Спартака» Дениса Глушакова от основной команды при Массимо Каррере.

    – Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом. 

    – Думаете, что Каррере стоило с ним договориться?

    – Не думаю, что его убрали из состава по игровым причинам. Причины, скорее всего, личностные. Не знаю, что происходило внутри команды, но внешне это выглядит так, что убрали из-за лайков – наверное, это трудно назвать футбольным обоснованием решения. Такого в топ-командах быть не должно.

    – Как поступили бы, если бы вас сливал ключевой игрок, а потом еще и поставил лайк в соцсети под постом с критикой в ваш адрес?

    – А я не считаю, что Глушаков сливал Карреру. Не видел такого. Все придрались к кубковому матчу с «Тосно», когда он не забил, выйдя один в один – но хотя бы вырвался на эту позицию. Еще Денису припоминают незабитый в серии пенальти. Но смазать 11-метровый может любой. И это даже не вся игра – только два момента.

    – Но потом Глушакова не взяли в сборную на ЧМ-2018, потому что перестал тянуть.

    – Нет, не взяли, потому что перестал попадать в состав своего клуба, – сказал Шалимов.

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