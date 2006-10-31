Betting Insider открывает вакансию контент-менеджера

Betting Insider — проект Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com), это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.
В ваши задачи будет входить:
— Контент-маркетинг проекта Betting Insider, в том числе англоязычной версии;
— Ведение и продвижение соцсетей Betting Insider;
Наш идеальный кандидат:
— Проактивен, грамотен, умеет создавать виральный контент о беттинге и жечь в соцсетях;
— Глубоко погружен в тематику беттинга, разбирается в ставочных терминах;
— Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;
— Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о беттинге;
— Имеет базовые навыки Photoshop, имеет опыт в SMM и контент-маркетинге.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;
– Индивидуальный график работы (для лучших);
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Контент-менеджер Betting Insider».