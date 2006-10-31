Betting Insider открывает вакансию контент-менеджера

Betting Insider — проект Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com), это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

В ваши задачи будет входить:

— Контент-маркетинг проекта Betting Insider, в том числе англоязычной версии;

— Ведение и продвижение соцсетей Betting Insider;

Наш идеальный кандидат:

— Проактивен, грамотен, умеет создавать виральный контент о беттинге и жечь в соцсетях;

— Глубоко погружен в тематику беттинга, разбирается в ставочных терминах;

— Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

— Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о беттинге;

— Имеет базовые навыки Photoshop, имеет опыт в SMM и контент-маркетинге.

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;

– Индивидуальный график работы (для лучших);

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Контент-менеджер Betting Insider».