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    Betting Insider открывает вакансию контент-менеджера

    Теги Футбол

    Betting Insider — проект Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com), это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

    В ваши задачи будет входить:

    — Контент-маркетинг проекта Betting Insider, в том числе англоязычной версии;

    — Ведение и продвижение соцсетей Betting Insider;

    Наш идеальный кандидат:

    — Проактивен, грамотен, умеет создавать виральный контент о беттинге и жечь в соцсетях;

    — Глубоко погружен в тематику беттинга, разбирается в ставочных терминах;

    — Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

    — Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о беттинге;

    — Имеет базовые навыки Photoshop, имеет опыт в SMM и контент-маркетинге.

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;

    – Индивидуальный график работы (для лучших);

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Контент-менеджер Betting Insider».

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