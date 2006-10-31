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    🎙Вышел новый выпуск подкаста! Главная книга о футболе, Мончи — трансферный гений из «Ромы», как скаут «Зенита» оказался умнее людей из «Интера»

    Теги Зенит Интер Сергей Ребров Ринат Дасаев Ройстон Дренте Рамон Родригес Мончи Подкасты Футбол

     «Извините, пирожки» — подкаст о футбольной культуре, его ведут редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников и радиоведущий Митя Кожурин – и говорят о том, как политика, музыка, еда и влияют на футбол, а футбол проникает в остальные сферы жизни.

    Темы второго выпуска:

    0:45 — Какие футбольные книги мы читали раньше: энциклопедии и байки

    8:06 — Саймон Купер – о том, как он писал «Футболономику»

    11:48 — Тренер не так уж важен для успеха команды

    15:28 — Командный дух и горящие глаза – чепуха

    22:28 — Денис Романцов – о том, как скаут «Зенита» оказался умнее людей из «Интера»

    26:00 — Мончи – трансферный гений, который никогда бы не купил самого себя

    31:35 — Адаптация: Ребров и радио, Дренте и рэп, Дасаев и Кармен

    40:11 — Пенальти больше не лотерея

    44:40 — Какие футбольные стереотипы нас бесят

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