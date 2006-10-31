🎙Вышел новый выпуск подкаста! Главная книга о футболе, Мончи — трансферный гений из «Ромы», как скаут «Зенита» оказался умнее людей из «Интера»

«Извините, пирожки» — подкаст о футбольной культуре, его ведут редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников и радиоведущий Митя Кожурин – и говорят о том, как политика, музыка, еда и влияют на футбол, а футбол проникает в остальные сферы жизни.
Темы второго выпуска:
0:45 — Какие футбольные книги мы читали раньше: энциклопедии и байки
8:06 — Саймон Купер – о том, как он писал «Футболономику»
11:48 — Тренер не так уж важен для успеха команды
15:28 — Командный дух и горящие глаза – чепуха
22:28 — Денис Романцов – о том, как скаут «Зенита» оказался умнее людей из «Интера»
26:00 — Мончи – трансферный гений, который никогда бы не купил самого себя
31:35 — Адаптация: Ребров и радио, Дренте и рэп, Дасаев и Кармен
40:11 — Пенальти больше не лотерея
44:40 — Какие футбольные стереотипы нас бесят
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