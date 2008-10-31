Инфантино допустил увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что увеличение числа сборных-участниц до 48 может произойти уже на в Катаре.

«Мы решили увеличить число команд, участвующих в финальных турнирах чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года (турнир пройдет в США, Канаде и Мексике – прим. Sports.ru).

Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально, почему бы и нет?

Мы обсуждаем этот вопрос с нашими друзьями из Катара и [ближневосточного] региона. Надеемся, это может произойти», – сказал Инфантино.