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    Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Мелильи», «Барселона» против «Культураль Леонесы»

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    В первых матчах 1/16 финала Кубка Испании «Реал» играет с «Мелильей», «Культураль Леонеса» принимает «Барселону».

    Матч «Атлетик» – «Уэска» перенесен.

    Кубок Испании

    1/16 финала

    Первые матчи

    Мелилья – Реал Мадрид
    Дата проведения
    31 октября, 21.30, «Альварес Кларо»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кордоба – Хетафе
    Дата проведения
    31 октября, 22.30, «Нуэво Арканхель»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Жирона
    Дата проведения
    31 октября, 22.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Мальорка – Вальядолид
    Дата проведения
    31 октября, 22.30, «Иберостар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Культураль Леонеса – Барселона
    Дата проведения
    31 октября, 23.30, «Estadio Municipal Reino de Leon»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спортинг Хихон – Эйбар
    Дата проведения
    1 ноября, 14.00, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильяновенсе – Севилья
    Дата проведения
    1 ноября, 18.15, «Estadio Romero Cuerda»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    1 ноября, 18.15, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Альмерия – Вильярреал
    Дата проведения
    1 ноября, 20.30, «Медитерранео»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кадис – Эспаньол
    Дата проведения
    1 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Расинг – Бетис
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Эль Сардинеро»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эбро – Валенсия 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    30 октября, 21.30, «Ромареда»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 62 Jonan Amelibia, 1:1 – 71 Санти Мина, 1:2 – 80 Санти Мина.
    Эбро – De La Cruz, Ferrone, Убаи Лусардо, Португа, Cortés (Martínez, 68), Jonan Amelibia, Стетен, Diana, Тоскано (Фернандо Линьян, 76), Merino, González (Майнц, 60).
    ВаленсияДоменек, Диакаби, Тони Лато, Рубен Везу (Коклен, 63), Мурильо, Ферран Торрес, Солер, Васс, Ли Кан Ин (Алекс Бланко, 83), Санти Мина, Гамейро (Батшуайи, 46).
    Предупреждения:
    Португа (19), Мурильо (34), Ферран Торрес (52), Тони Лато (77).
    Удаление:
    Португа (29).

     

    Луго – Леванте 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 октября, 21.30, «Аншо Карро»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Эррера, 1:1 – 53 Майораль.
    ЛугоАльберто Варо, Рамирес, Крус, Руис, Абурджания (Гильермо Доносо, 77), Гонсалес, Антонио Кампильо, Азиз, Муньис, Эррера (Ласо, 60), Дани Эскриче (Мехия, 46).
    ЛевантеФернандес, Родригес, Луна, Педро Лопес, Робер, Саму (Джейсон, 74), Дукуре, Прцич, Саймон (Барди, 84), Двамена, Майораль.
    Предупреждения:
    Педро Лопес (3), Дани Эскриче (31), Двамена (66).

     

    Леганес – Райо Вальекано 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    30 октября, 22.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Гарсия, 0:2 – 21 Алегрия, 1:2 – 31 Эн-Несири, 2:2 – 72 Эн-Несири.
    ЛеганесЛунин, Рауль Гарсия, Ньом, Сиовас, Омеруо, Гумбау, Эрасо (Оскар Родригес, 65), Микель Весга, Эль-Жар, Эн-Несири (Авилес, 82), Ролан (Каррильо, 73).
    Райо ВальеканоДимитриевски, Дорадо, Ба, Акьеме, Веласкес, Гарсия, Посо (Морено, 77), Трехо (Гальвес, 82), Имбула, Бебе (Бангура, 74), Алегрия.
    Предупреждение:
    Ба (90).

     

    Сант-Андреу – Атлетико 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    30 октября, 23.30, «Нарсис Сала»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 33 Желсон Мартинш.
    Сант-Андреу – Fernandez, Gallego, Felipe Sá (Родригес, 58), Артеро, Kuku, Miranda, Альковер, López, Villar, Dani (Карроса, 84), Муньос (Bandeh, 66).
    АтлетикоАдан, Савич, Арьяс, Хуанфран, Монтеро, Парти, Родри Эрнандес, Лемар (Корреа, 60), Витоло, Желсон Мартинш, Калинич.
    Предупреждения:
    Felipe Sá (54), Муньос (57).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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