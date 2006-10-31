Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Мелильи», «Барселона» против «Культураль Леонесы»

В первых матчах 1/16 финала Кубка Испании «Реал» играет с «Мелильей», «Культураль Леонеса» принимает «Барселону».
Матч «Атлетик» – «Уэска» перенесен.
Кубок Испании
1/16 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 31 октября, 21.30, «Альварес Кларо»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «Нуэво Арканхель»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «Иберостар»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.30, «Estadio Municipal Reino de Leon»
- Дата проведения
- 1 ноября, 14.00, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.15, «Estadio Romero Cuerda»
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.15, «Балайдос»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Эль Сардинеро»
- Дата проведения
- 30 октября, 21.30, «Ромареда»
- Голы:
- 1:0 – 62 Jonan Amelibia, 1:1 – 71 Санти Мина, 1:2 – 80 Санти Мина.
-
Эбро –
De La Cruz, Ferrone, Убаи Лусардо, Португа, Cortés (Martínez, 68), Jonan Amelibia, Стетен, Diana, Тоскано (Фернандо Линьян, 76), Merino, González (Майнц, 60).
-
Валенсия –
Доменек, Диакаби, Тони Лато, Рубен Везу (Коклен, 63), Мурильо, Ферран Торрес, Солер, Васс, Ли Кан Ин (Алекс Бланко, 83), Санти Мина, Гамейро (Батшуайи, 46).
- Предупреждения:
- Португа (19), Мурильо (34), Ферран Торрес (52), Тони Лато (77).
- Удаление:
- Португа (29).
- Дата проведения
- 30 октября, 21.30, «Аншо Карро»
-
Луго –
Альберто Варо, Рамирес, Крус, Руис, Абурджания (Гильермо Доносо, 77), Гонсалес, Антонио Кампильо, Азиз, Муньис, Эррера (Ласо, 60), Дани Эскриче (Мехия, 46).
-
Леванте –
Фернандес, Родригес, Луна, Педро Лопес, Робер, Саму (Джейсон, 74), Дукуре, Прцич, Саймон (Барди, 84), Двамена, Майораль.
- Предупреждения:
- Педро Лопес (3), Дани Эскриче (31), Двамена (66).
- Дата проведения
- 30 октября, 22.30, «Бутарке»
-
Леганес –
Лунин, Рауль Гарсия, Ньом, Сиовас, Омеруо, Гумбау, Эрасо (Оскар Родригес, 65), Микель Весга, Эль-Жар, Эн-Несири (Авилес, 82), Ролан (Каррильо, 73).
-
Райо Вальекано –
Димитриевски, Дорадо, Ба, Акьеме, Веласкес, Гарсия, Посо (Морено, 77), Трехо (Гальвес, 82), Имбула, Бебе (Бангура, 74), Алегрия.
- Предупреждение:
- Ба (90).
- Дата проведения
- 30 октября, 23.30, «Нарсис Сала»
- Гол:
- 0:1 – 33 Желсон Мартинш.
-
Сант-Андреу –
Fernandez, Gallego, Felipe Sá (Родригес, 58), Артеро, Kuku, Miranda, Альковер, López, Villar, Dani (Карроса, 84), Муньос (Bandeh, 66).
-
Атлетико –
Адан, Савич, Арьяс, Хуанфран, Монтеро, Парти, Родри Эрнандес, Лемар (Корреа, 60), Витоло, Желсон Мартинш, Калинич.
- Предупреждения:
- Felipe Sá (54), Муньос (57).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.