Игорь Акинфеев: «Дзюба помудрел. Это нападающий мирового класса»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

«Мы, футболисты, понимали, что Дзюба – настоящий профессионал. Где бы он ни играл – за «Арсенал» или, помню, за «Томь» – везде выделялся, был на острие.

Думаю, что он немножко помудрел. Он понимал, что это чемпионат мира. Он приехал на турнир вторым форвардом. Та игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности.

Он вышел, забил, получил некий заряд от болельщиков. В него поверили. И по сей день – смотрю матчи «Зенита» в еврокубках – он играет на топ-уровне.

Это нападающий мирового класса. Не побоюсь таких слов», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».