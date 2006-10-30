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    Игорь Акинфеев: «Дзюба помудрел. Это нападающий мирового класса»

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

    «Мы, футболисты, понимали, что Дзюба – настоящий профессионал. Где бы он ни играл – за «Арсенал» или, помню, за «Томь» – везде выделялся, был на острие.

    Думаю, что он немножко помудрел. Он понимал, что это чемпионат мира. Он приехал на турнир вторым форвардом. Та игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности.

    Он вышел, забил, получил некий заряд от болельщиков. В него поверили. И по сей день – смотрю матчи «Зенита» в еврокубках – он играет на топ-уровне.

    Это нападающий мирового класса. Не побоюсь таких слов», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

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