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    Сергей Анохин: «Черчесов остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сергей Анохин Лига наций УЕФА Футбол

    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал поделился мнением о возможном совмещении Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба. 

    55-летнего специалиста ранее называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    «Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе.

    Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед», – сказал Анохин. 

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