Сергей Анохин: «Черчесов остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал поделился мнением о возможном совмещении Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба.

55-летнего специалиста ранее называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

«Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе.

Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед», – сказал Анохин.