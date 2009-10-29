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    Sports.ru запускает новый подкаст – о главных спортивных событиях выходных! Теперь вы точно ничего не пропустите

    Теги ЦСКА Филлип Коку Барселона Реал Мадрид высшая лига Турция Краснодар Футбол

    В новом подкасте «Что я пропустил?» босс соцсетей Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин каждый понедельник будут обсуждать самые интересные, а иногда и незаметные события выходных.

    Темы первого выпуска:

    02:31 – Суарес – гениальнейший

    03:42 – Тайна двух голевых передач Серджи Роберто

    05:30 – Классический «Спартак» в хаосе

    08:30 – Филлип Коку уволен из «Фенербахче» – и там просто невероятная дичь. Почему вы должны это знать?

    10:03 – Защитник «Вердера» забил 2 гола в свои ворота за 5 минут

    12:04 – Матч ЦСКА – «Краснодар» в одном предложении

    13:01 – Почему корреспондент «Матч ТВ» думал, что ЦСКА и «Краснодар» сыграли 1:1?

    15:32 – Что не так с пенальти Поля Погба?

    16:48 – Хэмилтон в 5-й раз чемпион «Формулы-1». Предлагаем ему закончить сезон на скорости 16 км/ч

    18:11 – Туктамышева разделась под песню Бритни Спирс Toxic

    19:14 – Разговор с теннисным экспертом, который ест из ракетки

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