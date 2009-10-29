Sports.ru запускает новый подкаст – о главных спортивных событиях выходных! Теперь вы точно ничего не пропустите

В новом подкасте «Что я пропустил?» босс соцсетей Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин каждый понедельник будут обсуждать самые интересные, а иногда и незаметные события выходных.

Темы первого выпуска:

02:31 – Суарес – гениальнейший

03:42 – Тайна двух голевых передач Серджи Роберто

05:30 – Классический «Спартак» в хаосе

08:30 – Филлип Коку уволен из «Фенербахче» – и там просто невероятная дичь. Почему вы должны это знать?

10:03 – Защитник «Вердера» забил 2 гола в свои ворота за 5 минут

12:04 – Матч ЦСКА – «Краснодар» в одном предложении

13:01 – Почему корреспондент «Матч ТВ» думал, что ЦСКА и «Краснодар» сыграли 1:1?

15:32 – Что не так с пенальти Поля Погба?

16:48 – Хэмилтон в 5-й раз чемпион «Формулы-1». Предлагаем ему закончить сезон на скорости 16 км/ч

18:11 – Туктамышева разделась под песню Бритни Спирс Toxic

19:14 – Разговор с теннисным экспертом, который ест из ракетки

Слушайте «Что я пропустил?» на всех платформах:

Apple Podcasts

SoundStream

Google Podcasts

ВКонтакте

YouTube

Castbox

Pocket Casts

Player FM

Универсальная ссылка для Android

Скачать файл

По всем вопросам пишите на podcast@sports.ru.