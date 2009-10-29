Хорхе Вальдано о Бэйле: «Его цена создала иллюзию, что он суперзвезда»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался по поводу игры полузащитника мадридцев Гарета Бэйла.

«Мы продолжаем оценивать Бэйла по его цене. Его стоимость создала иллюзию, будто он мировая суперзвезда.

Но его игра в последние пять лет не соответствует тем деньгам, которые заплатил «Реал», пусть даже в каждом сезоне ему рукоплещут за гол года», – заявил Вальдано.

Также он критически оценил действия Бэйла в последнем матче с «Барселоной» (1:5).

«Через семь минут Бэйл оставил Альбу одного. Сначала звездные игроки уважительно относятся к установкам, но потом их сущность берет верх. Они считают, что вольны делать что угодно, даже если это противоречит командным интересам», – отметил Вальдано.

«Реал» приобрел Бэйла в 2013 году за 100 миллионов евро.

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