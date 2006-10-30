«Ман Сити» догнал «Ливерпуль» и делит с ним лидерство в АПЛ

В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (1:0).

Благодаря этой победе «горожане» догнали «Ливерпуль» в турнирной таблице и теперь делят с ним первое место – у обеих команд по 26 очков.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги