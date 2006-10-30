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    «Ман Сити» догнал «Ливерпуль» и делит с ним лидерство в АПЛ

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

    В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (1:0).

    Благодаря этой победе «горожане» догнали «Ливерпуль» в турнирной таблице и теперь делят с ним первое место – у обеих команд по 26 очков.

    Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    29 октября, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 6 Марез.
    ТоттенхэмЛьорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Сиссоко, Ламела, Лукас Моура (Эриксен, 81), Кейн.
    Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (Компани, 89), Марез (Габриэл Жезус, 90), Агуэро (де Брюйне, 71), Стерлинг.
    Предупреждения:
    Лукас Моура (45), Лапорт (53), Фернандиньо (61), Дэвис (90).

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