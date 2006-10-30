«Ман Сити» догнал «Ливерпуль» и делит с ним лидерство в АПЛ

В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (1:0).
Благодаря этой победе «горожане» догнали «Ливерпуль» в турнирной таблице и теперь делят с ним первое место – у обеих команд по 26 очков.
- Дата проведения
- 29 октября, 23.00, «Уэмбли»
- Гол:
- 0:1 – 6 Марез.
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Тоттенхэм –
Льорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Сиссоко, Ламела, Лукас Моура (Эриксен, 81), Кейн.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (Компани, 89), Марез (Габриэл Жезус, 90), Агуэро (де Брюйне, 71), Стерлинг.
- Предупреждения:
- Лукас Моура (45), Лапорт (53), Фернандиньо (61), Дэвис (90).