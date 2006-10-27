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    Хулен Лопетеги: «Надеюсь, буду дышать и после класико. Не думаю, что умру»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Хулен Лопетеги Класико Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

    О том, что это самый важный матч в его карьере

    «Матчу «Реал» – «Барселона» нет равных: самый высокие ожидания и наивысший уровень».

    О том, что будет после класико

    «Надеюсь, буду дышать и после класико. Не думаю, что умру. У всех полный запас энергии, вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы помочь команде. У меня 100-процентный запас энергии – и я не потратил ни единой доли процента, чтобы ответить на этот вопрос».

    Об отсутствии Месси

    «Мы фокусируемся на игре, думая о себе: как выжать максимум из собственных преимуществ. И когда мы играем, то в любом случае должны хорошо обороняться, независимо от того, есть игрок в составе команды соперника или нет», – сказал Лопетеги.

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