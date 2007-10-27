Президент «Урала»: «Будем просить РПЛ, чтобы Еськова больше не ставили на наши игры»

Президент Григорий Иванов остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1).

На 86-й минуте встречи полузащитник уральской команды Артем Фидлер получил вторую желтую и был удален. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

«Выскажу свое мнение по судейству. Удаления Артема Фидлера никакого не было, он не наиграл на две желтые карточки. Парень [ ], который лежал на газоне и показывал, что получил повреждение, после этого встал и подал штрафной.

Фидлер не бил его, не отмахивался рукой, травму не нанес. И первая желтая карточка непонятна. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фол. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение.

Будем писать в [РПЛ], просить, чтобы больше не ставили этого судью на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона «Санкт-Петербург» с «Зенитом». Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же.

Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с «Уфой» он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у «Уфы» может быть другое восприятие», – сказал Иванов.

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