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    Джердан Шакири: «Поеду в Сербию играть в футбол, никакой политики»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Црвена Звезда Джердан Шакири политика Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал о своей готовности отправиться вместе с командой в Сербию на матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

    «Я уже сталкивался с подобным на чемпионате мира, так что знаю, как с этим справиться, это не проблема.

    Видел несколько статей, в которых один игрок что-то говорил, но меня на самом деле не волнует, что говорят.

    Я поеду туда просто сыграть в футбол. Никакой политики, это футбол. Я ни о чем не переживаю и еду играть в футбол», – сказал игрок.

    Шакири – албанец-косовар по происхождению, но выступает за сборную Швейцарии. Летом он показал орла с флага Албании в матче ЧМ-2018, когда забил гол в ворота команды Сербии (2:1).

    Футболисту грозил запрет на участие в двух матчах за политический жест, однако в итоге хавбек избежал такого наказания и отделался штрафом.

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