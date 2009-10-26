В класико представят новую технологию передачи звука. Телезрители услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу

Предстоящее класико «Барселона» – «Реал» будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

Специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом участке поля.

Телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

При этом отмечается, что переговоры игроков между собой не попадут в трансляцию.

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 28 октября на «Камп Ноу». Начало – в 18:15 по московскому времени.