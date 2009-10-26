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    В класико представят новую технологию передачи звука. Телезрители услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига телевидение Класико Футбол

    Предстоящее класико «Барселона» – «Реал» будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

    Специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом участке поля.

    Телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

    При этом отмечается, что переговоры игроков между собой не попадут в трансляцию.

    Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 28 октября на «Камп Ноу». Начало – в 18:15 по московскому времени.

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