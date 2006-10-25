Юрий Семин: «Локомотив» растранжирил преимущество и моменты. Матч упущенных возможностей»

Главный тренер Юрий Семин после поражения от «Порту» (1:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов отметил, что реализация сыграла ключевую роль в матче.

«Влияние каждого эпизода огромное, тем более в Лиге чемпионов. Конечно, и пенальти, и следующие моменты, которые у нас были, сыграли решающую роль. Бесконечно создавать моменты невозможно. Вне сомнения, были моменты и у , и они их реализовали. Вот и вся ситуация.

«Локомотив» растранжирил то преимущество и те моменты, которые имел. Думаю, это матч упущенных возможностей для нас.

Почему так происходит? Сложный момент. Наверное, никто не ответит. Фернандеш – большой мастер, почти всегда забивает пенальти. Тут не забил. Наверное, в какой-то степени сказалась психология.

Результата нет, но это жизнь, будем поправлять», – сказал Семин в эфире «Матч Премьер».