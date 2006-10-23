Пеп Гвардиола: «Буду честен: «Ман Сити» еще не готов к победе в ЛЧ»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером».

«Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов у нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с «Лионом». Каждый день мы следим за тем, как работают наши футболисты на тренировках.

Готовность к победе в Лиге чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать – в моей крови. Футбол – это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства.

Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас: мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть», – сказал Гвардиола.