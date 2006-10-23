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    Каррера – Максименко: «Не зазнавайся, много работай! Тогда тебя ждет большое будущее!»

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти Луис Адриано премьер-лига Россия фото Роман Зобнин Массимо Каррера Александр Максименко Николай Рассказов Футбол

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова благодарности игроков команды. 

    Ранее Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Александр Максименко, Роман Зобнин, Андрей Ещенко и Денис Глушаков выразили слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме.  

    В посте Луиса Адри Каррера написал: «Спасибо за все, великолепный Луис !!! Желаю всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь!»

     

    «Спасибо, Сальваторе. Если понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь», – написал Каррера в ответ на запись Боккетти.

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