Каррера – Максименко: «Не зазнавайся, много работай! Тогда тебя ждет большое будущее!»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова благодарности игроков команды.

Ранее Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Александр Максименко, Роман Зобнин, Андрей Ещенко и Денис Глушаков выразили слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме.

В посте Луиса Адри Каррера написал: «Спасибо за все, великолепный Луис !!! Желаю всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь!»

«Спасибо, Сальваторе. Если понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь», – написал Каррера в ответ на запись Боккетти.

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