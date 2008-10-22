Виктор Гончаренко: «Делаем все, чтобы у Помазуна не было дополнительного груза ответственности»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

- Какой вы видите нынешнюю «Рому»?



– «Рома» – это топ-клуб. Здесь всегда есть топовые игроки. Ротация происходит каждый год, каких-то футболистов покупают, кто-то уходит. Весь вопрос в том, насколько быстро удастся тренеру организовать команду, чтобы она была единым целым.

У «Ромы» может что-то получаться, что-то нет. Конечно, они рассчитывали набрать больше очков, но сложно говорить, насколько эти результаты скажутся на завтрашней встрече.

По крайней мере, это важная игра для «Ромы» и для нас. Места, которые займут команды по итогам группы, зависят от этих спаренных матчей.

- Можете ли выделить самого опасного игрока «Ромы»?

– В такой команде нельзя выделять одного. Но если попробовать, можно назвать Джеко. Де Росси может завтра выйти на поле, а может не выйти.

В любом случае главный футболист, который был в «Роме», завтра будет на трибуне: это . Другого такого нет.

- В Италии очень хорошо отзываются о Дзагоеве и Влашиче. Они готовы?

– Влашич очень хорошо готов к завтрашней игре. Что касается Дзагоева, он пока не может вылечить все свои болячки и сыграть 90 минут. Но надеюсь, что завтра он проведет на поле достаточно много времени.

- В воротах, вероятно, сыграет . Как готовите его к завтрашнему матчу?

– Самое важное – мы всей командой и штабом делаем все, чтобы у него не было дополнительного груза ответственности. Для этого завтра нам надо будет очень хорошо защищаться.

- Тренер «Ромы» сказал, что де Росси сможет принять участие в матче. Все ли игроки вашей команды тренируются и готовятся к игре?

– В таких матчах важна и физическая, и тактическая подготовка. И нужно вдохновение. Хотя в Лиге чемпионов оно есть всегда.

Физически и тактически мы будем завтра хорошо готовы. Важно, чтобы мы не позволили «Роме» проявить свои сильные качества и воспользоваться нашими слабыми.

- С учетом тех приобретений, которые сделала «Рома», она стала сильнее, чем в прошлом сезоне?

– Хороший вопрос. Но, наверное, не совсем по адресу. Понятно, что уход лидеров всегда неизбежен. Наингголан ушел, Тотти завершил карьеру. Важно находить как можно более сильных игроков на эти позиции. Сложно ответить однозначно.

Всем понравилась «Рома» в играх с «Барселоной» в прошлом сезоне, и все болельщики и журналисты при сравнениях будут исходить из этих игр.

Это оказывает дополнительное давление на тренера и игроков. Все будут требовать такой игры и результатов, – сказал Гончаренко.

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