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    Сергей Семак: «Игра шла без моментов. У «Зенита» были шансы спасти матч»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – В первом тайме много контролировали мяч сзади. Во втором тайме играли хорошо, за исключением голевого эпизода. Была хорошая подача от Рауша. Дальше пошли вперед, у нас были моменты, чтобы спасти игру.

    – Вы принципиально решили отдать инициативу «Динамо» в первом тайме?

    – Я бы не сказал, что инициатива была у них, была игра без моментов. Количество ударов не так важно, важно их качество, – сказал Семак.

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