Сергей Семак: «Игра шла без моментов. У «Зенита» были шансы спасти матч»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В первом тайме много контролировали мяч сзади. Во втором тайме играли хорошо, за исключением голевого эпизода. Была хорошая подача от Рауша. Дальше пошли вперед, у нас были моменты, чтобы спасти игру.

– Вы принципиально решили отдать инициативу в первом тайме?

– Я бы не сказал, что инициатива была у них, была игра без моментов. Количество ударов не так важно, важно их качество, – сказал Семак.