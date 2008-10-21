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    Акинфеев полетел с ЦСКА на матч с «Ромой», несмотря на дисквалификацию

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов Абель Эрнандес Константин Кучаев Футбол

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев полетел в Рим на матч Лиги чемпионов против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.

    В предыдущей игре против «Реала» 32-летний голкипер получил красную карточку. Также вместе с командой в Италию отправились Константин Кучаев и Абель Эрнандес, которые не сыграют в связи с тем, что только восстановились от травм.

    В заявку армейцев включены следующие футболисты:

    Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердюр Магнуссон, Наир Тикнизян.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

    Матч «Рома» – ЦСКА состоится во вторник, 23 октября. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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